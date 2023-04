Hindi Delhi

CBI और ED अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा, अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो फिर दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं: Delhi CM

दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने केद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए, पीएम मोदी को सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा बताया, खुद को बताया बहुत बड़ा ईमानदार

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में सीबीआई के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी. फोटो:PTI

Arvind Kejriwal, CBI, Delhi , Excise Policy Case, AAP, Delhi, CBI, ED, BJP; दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi CM)अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज शनिवार को कहा कि वह हम अदालतों में झूठी गवाही देने और झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी (CBI and ED officials) अधिकारियों के खिलाफ उचित मामले दर्ज कराएंगे. उन्होंने कहा, वह आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होंगे और कहा, अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो फिर दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं (If Arvind Kejriwal is corrupt then no one in world is honest) है.

बाद में एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा, हम अदालतों में झूठी गवाही देने और झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी (CBI and ED officials) अधिकारियों के खिलाफ उचित मामले दर्ज कराएंगे.

केजरीवाल ने सीबीआई के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अगर पार्टी ने जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो वह ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकती है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले के सबंध में पहले ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है. ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए लाई गई दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए घूस दी. हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इस आरोप का कड़ा खंडन किया. बाद में यह नीति वापस ले ली गई.

केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा

केजरीवाल ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा मोदी के खिलाफ लगाए आरोपों का हवाला देते हुए कहा, ऐसे व्यक्ति के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा कैसे हो सकता है, जो सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हो.

75 साल के इतिहास में किसी पार्टी को आप की तरह निशाना नहीं बनाया गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में किसी पार्टी को आप की तरह निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि इसने लोगों को उम्मीद दी है जबकि अभी तक कोई अन्य पार्टी ऐसा नहीं कर पायी. उन्होंने कहा, आप ने लोगों में उम्मीद जगाई है कि वह गरीबी मिटा देगी, उन्हें शिक्षित बनाएगी और उनके बच्चों को रोजगार मुहैया कराएगी. प्रधानमंत्री इस उम्मीद को तोड़ना चाहते हैं.

दिल्ली में आप सरकार ने 5 साल में सरकारी स्कूलों की काया पलट दी

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भाजपा के 30 साल के शासन में एक भी स्कूल की हालत नहीं सुधरी, जबकि दिल्ली में आप सरकार ने पांच साल में सरकारी स्कूलों की काया पलट दी. उन्होंने कहा, गुजरात में प्रधानमंत्री जब एक स्कूल का दौरा करने जाते हैं तो एक अस्थायी कक्षा बनानी पड़ती है.

bjp आप को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही

आप के प्रमुख और दिल्ली के सीएम ने कहा कि भाजपा आप को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है और उसने पहले आप के नंबर दो तथा नंबर तीन (मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन) को सलाखों के पीछे भेजा और अब वे उन्हें पकड़ना चाहते हैं.

आबकारी नीति से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था, यह कैसे एक मुद्दा हो सकता है?

केजरीवाल ने अपनी सरकार की आबकारी नीति की पैरवी करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था. उन्होंने कहा, इस नीति से पिछले एक साल में 50 प्रतिशत राजस्व बढ़ा.केजरीवाल ने कहा, मुद्दा भ्रष्टाचार या शराब घोटाला नहीं है. भ्रष्टाचार में डूबे व्यक्ति के लिए यह कैसे एक मुद्दा हो सकता है?

कॉल आया था कि अगला नंबर मेरा है

दिल्ली के सीएम ने कहा, मैंने मार्च में दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण में भ्रष्टाचार के विभिन्न उदाहरण दिए थे और मुझे संजय सिंह (पार्टी सांसद) का कॉल आया था कि अगला नंबर मेरा है. यह बयान आज शनिवार को दिया.सीबीआई ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए रविवार को तलब किया है.

गिरफ्तार लोगों का उत्पीड़न किया गया, PM से पूछना चाहता हूं यह क्या चल रहा है

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि शराब घोटाला मामले की जांच के संबंध में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों का उत्पीड़न किया गया और उन्हें धमकियां दी गयी है. उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या चल रहा है. वे किसी को भी पकड़ते हैं और फिर केजरीवाल या सिसोदिया का नाम लेने के लिए उन्हें प्रताड़ित करते हैं. यह उनकी जांच है.

ईडी के पास 14 में से चार फोन जब्ती के हैं, जबकि एक फोन सीबीआई के पास है

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी ने अदालत में झूठ बोला कि सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए. केजरीवाल ने दावा किया, ईडी के जब्ती मेमो से पता चलता है कि उसके पास 14 में से चार फोन हैं, जबकि एक फोन सीबीआई के पास है. हमारी खुद की जांच से पता चला कि बाकी के नौ फोन नंबर सक्रिय थे और उनका इस्तेमाल आप स्वयंसेवक जैसे लोग कर रहे थे.

आरोप है कि 100 करोड़ रुपये लिए गए. यह पैसा कहां हैं. 400 से अधिक छापे मारे गए… पैसा कहां है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा आरोप है कि 100 करोड़ रुपये लिए गए. यह पैसा कहां हैं. 400 से अधिक छापे मारे गए… पैसा कहां है? ऐसा कहा गया कि धन का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया. उन्होंने गोवा के प्रत्येक विक्रेता से पूछताछ कि जिन्हें हमने नौकरी दी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाया. आबकारी नीति में सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है. पीटीआई

