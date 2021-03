Delhi Corona New Guidelines: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना से बचाव के लिए केजरीवाल सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइंस जारी की. ये गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी. सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, बंद जगहों पर होने वाली शादी में ज्यादा से ज्याद 100 लोग या हॉल की क्षमता के 50% लोग ही शिरकत कर सकेंगे. वहीं, खुली जगह में होने वाली शादियों में 200 लोग शामिल हो सकेंगे. Also Read - Delhi Covid Updates: फिर टूटा रिकॉर्ड, 1500 से ज्यादा मामले और 10 की मौत; Lockdown पर सत्येंद्र जैन ने कही यह बात

वहीं, सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार में जाने वाले लोगों की सीमा भी तय की गई है. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार में अब ज्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं, इस दौरान सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. साथ ही थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी और हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम रखना होगा.

Maximum 50 persons are allowed in funeral/last rites related gatherings subject to strict observance of wearing of face masks, maintaining social distancing, provision for thermal scanning and use of hand wash or sanitizer: Delhi govt

— ANI (@ANI) March 27, 2021