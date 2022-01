Delhi Corona Guidelines: दिल्ली में कोरोना (Coronavirus in Delhi) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने मार्केट, कॉम्प्लेक्स और मॉल की दुकानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. दिल्ली सरकार (Delhi Govt Guideline) ने नए आदेश के अनुसार गैर जरूरी चीजों की दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी. सरकार का यह आदेश मार्केट, कॉम्पलेक्स और मॉल की दुकानों पर लागू होगा. क्षेत्र में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी. आदेश में कहा गया कि सारे जिलाधिकारी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स 24 घंटे में दुकानों की संख्या को देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि Odd-Even के आधार पर ही इलाके में दुकानें खुलें.Also Read - वैक्सीन नहीं लगावाई तो थोड़ी परेशानी होगी ही: नोवाक जोकोविच मामले पर बोले राफेल नडाल

Govt of NCT of Delhi: Shops in markets/complexes and malls dealing with non essential goods, shall be allowed to open on odd-even basis between 10 am to 8 pm. Only one authorized weekly market (up to 50% limit of allowed vendors at normal time) per day zone shall be allowed pic.twitter.com/csZkPWGo0u

— ANI (@ANI) January 7, 2022