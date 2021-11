Delhi Corona Update: दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. गुरुवार को जहां कोरोना के 33 नए मामले सामने आए थे वहीं, शुक्रवार को यह आंकड़ा 62 पहुंच गया. बीते 24 घंटे में दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना संक्रमित दो मरीजों की जान भी गई है. साथ ही इस दौरान 56 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं.Also Read - Punjab Polls 2022: आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 0.12 फीसदी हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल मामले 14,40,332 पहुंच गए हैं, जिनमें से 14,14,868 लाख मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 25,093 हो गई है. दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 371 पहुंच गई है.

