Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर तेजी आई है. गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए और इस दौरान 38 लोग इस बीमारी को मात देने में सफल रहे. दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 0.15 प्रतिशत पहुंच गई है. अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटों में संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई. राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ ये जारी आंकड़ों में इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के 10 मरीज हैं.Also Read - Omicron से रिकवर हुए कर्नाटक के शख्स ने शेयर किए अपने अनुभव, Video वायरल हुआ

COVID19 | Delhi reports 85 new cases, 38 recoveries in the last 24 hours; Active case tally at 475

Delhi has 10 cases of the Omicron variant of Covid so far. pic.twitter.com/w9vuAFmJh9

— ANI (@ANI) December 16, 2021