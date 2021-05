Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी दर 2.5 फीसदी से भी नीचे पहुंच गया है. राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोरोना के 1568 नए मामले दर्ज किये गए और इस दौरान 4,251 लोगों ने इस जानलेवा बीमारी से जंग जीती है. दिल्ली में रोजाना होने वाली मौत में भी गिरावट दर्ज की गई है. बीते 24 घंटे में 156 लोगों की जान गई. यह आंकड़ा सोमवार को 207 था. दिल्ली में अब तक 23,565 लोगों की जान जा चुकी है. Also Read - अच्छी खबर! दिल्ली में 2.52% पर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट, बीते 24 घंटे में 1550 नए मामले आए सामने और 4375 लोगों ने जीती कोरोना से जंग

राजधानी में फिलहाल 21,739 एक्टिव मामले हैं. वहीं, अब तक 13,74,682 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 2.14 फीसदी पर आ गया है.यह 27 मार्च के बाद सबसे कम है.

Delhi reports 1,568 new COVID19 cases, 4,251 recoveries and 156 deaths in the last 24 hours.

Active cases: 21,739

Death toll: 23,565

Total recoveries: 13,74,682 pic.twitter.com/Ggoa6GSWrZ

— ANI (@ANI) May 25, 2021