Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है. एक समय 28 हजार को पार कर चुका आंकड़ा अब 13 हजार के करीब पहुंच चुका है. अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों से कही ज्यादा लोगों ने इस जानलेवा बीमारी को मात दी है. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,527 नए मामले सामने आए और इस दौरान 24 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान 18,340 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि दिल्ली में अब संक्रमितों (Delhi Covid Cases) का कुल आंकड़ा बढ़कर 17,22,497 हो गया है और 25,387 लोगों की मौत हो चुकी है. राजधानी में एक्टिव केस घटकर 83,982 पर आ गया है और अब तक कुल 16,13,128 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. हालांकि चिंता अभी दूर नहीं हुई है क्योंकि पॉजिटिविटी दर 27.99% है.Also Read - Delhi's first electric BUS: दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी पहली इलेक्ट्रिक बस, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर लोगों से की अपील

COVID19 | Delhi reports 12,527 new cases & 24 deaths in last 24 hours; Active cases declines to 83,982. Positivity rate at 27.99% pic.twitter.com/X9qbxEKoOP

— ANI (@ANI) January 17, 2022