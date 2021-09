Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 17 नए मामले सामने आए और इस दौरान किसी मरीज की जान नहीं गई. देश की राजधानी में लगातार छठा दिन है जब किसी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोग ठीक हुए हैं.Also Read - अब और खूबसूरत बना दिल्ली का चांदनी चौक, रात 12 बजे तक ले सकते हैं स्ट्रीट फूड का मजा

दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.04% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब 377 एक्टिव मामले हैं. Also Read - अरविंद केजरीवाल ने 'AAP' कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स, कहा- पहले काबिलियत साबित करो, तभी...

COVID19 | Delhi reports 17 new cases, 30 recoveries and zero deaths; active cases 377, positivity rate 0.04% pic.twitter.com/ivNadiZMKP

— ANI (@ANI) September 13, 2021