Delhi Corona Update: दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 20 और मरीज मिले तथा एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, शहर में संक्रमण दर 0.04 प्रतिशत है. दिल्ली में पिछले चार दिन से संक्रमण के कारण किसी की मौत नहीं हुई थी. एक दिन पहले 51,387 नमूनों की जांच की गई, जो अपेक्षाकृत रूप से कम संख्या है. यह कम संख्या में मरीज मिलने की वजह हो सकता है.Also Read - दिल्ली सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए 'पूरी तैयारी' कर रही : सत्येंद्र जैन

नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 14,37,736 हो गई है, जबकि 14.12 लाख से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. दिल्ली में मृतक संख्या 25,081 हो गई है. इस महीने में संक्रमण के कारण अबतक 28 लोगों की मौत हुई है. 31 जुलाई को मृतक संख्या 25,053 थी. Also Read - एक सितंबर से कक्षाएं शुरू होने के बाद भी स्कूलों में टीकाकरण, राशन वितरण जारी रहेगा: अरविंद केजरीवाल

Delhi reports 20 new #COVID19 infections, 36 recoveries and one death today.

Active cases: 375

Total recoveries: 1,412,280

Death toll: 25,081 pic.twitter.com/hxyAEQEDr3

— ANI (@ANI) August 30, 2021