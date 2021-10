Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 23 नए मामले सामने आए और इस दौरान किसी मरीज की जान नहीं गई. दिल्ली में एक दिन पहले एक शख्स की कोरोना से जान चली गई थी. दिल्ली में इस दौरान एक शख्स कोरोना को मात देने में भी सफल रहा है.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में फिर एक्टिव केस 400 के करीब, 24 घंटे में 39 केस; आज भी नहीं गई किसी की जान

दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.05% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 369 एक्टिव मरीज हैं.

