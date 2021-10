Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 25 नए मामले सामने आए और इस दौरान किसी की जान नहीं गई. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.03% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 310 एक्टिव मरीज हैं.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले और एक की मौत

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 14,14,066 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,39,466 हो गया है, जबकि 25,090 लोगों की अब तक इन जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो चुकी है.

COVID19 | Delhi reports 36 new cases, 1 death and 11 recoveries in the last 24 hours; active cases 322 pic.twitter.com/DfyHtQRyl9

— ANI (@ANI) October 19, 2021