Delhi Corona Latest Update: दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 27 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,39,630 हो गया. वहीं, बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई. दिल्ली में संक्रमण दर 0.06 प्रतिशत हो गई है. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी. दिल्ली में इस महीने कोविड-19 से अब तक चार मौतें हो चुकी हैं. वहीं सितंबर में कोरोना वायरस संक्रमण से पांच लोगों की मौत हुई थी.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School: दिल्ली में भी खुलने वाले हैं पहली से 8वीं तक के स्कूल? इस दिन फैसला संभव...

दिल्ली में अब तक 25,091 लोगों की कोविड-19 से जा जा चुकी है. इससे पहले रविवार को दिल्ली में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए थे, जबकि शनिवार को 40 नए मरीजों का पता चला था. राजधानी में अब तक 14.14 लाख से अधिक लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात दे चुके हैं. Also Read - दिल्ली सरकार शुरू करेगी ‘पटाखे नहीं दीया जलाओ’ अभियान, ये है मकसद

Delhi reports 27 fresh COVID cases and 40 recoveries in the past 24 hours

Active cases: 307

Total recoveries: 14,14,232 pic.twitter.com/E9Iz689Wp6

— ANI (@ANI) October 25, 2021