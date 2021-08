Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार 9को कोरोना के 67 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 मरीज की मौत हो गई. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.05% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब 349 एक्टिव मामले हैं. एक दिन पहले यानी मंगलवार को कोरोना के 20 नए मामले सामने आए थे और 1 की मौत हो गई थी.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले और 1 की मौत, एक्टिव मामले 400 से भी कम...

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में अब 349 एक्टिव मामले हैं और 14,12,333 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

Delhi reports 28 new #COVID19 cases, 53 recoveries and one death in the last 24 hours.

Total case 14,37,764

Total recoveries 14,12,333

Death toll 25,082

Active cases 349

Positivity rate 0.05 % pic.twitter.com/vcYjMUeDnf

— ANI (@ANI) August 31, 2021