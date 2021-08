Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 67 नए मामले सामने आए और इस दौरान 48 लोग कोरोना से ठीक होने में कामयाब रहे. दिल्ली में बीते कई दिनों की तरह आज भी कोरोना से किसी की जान नहीं गई. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.04% है.. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब एक्टिव केस भी 400 से कम हैं.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के 46 नए मामले, आज भी किसी मरीज की नहीं गई जान...

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय रादिल्ली में फिलहाल कोरोना के 393 सक्रिय मामले हैं और 14,12,212 लोग इलाज के बाद अब तक ठीक हो चुके हैं. Also Read - Delhi School Reopening Update: दिल्ली में स्कूल खुलने पर बच्चों को भेजा जाना जरूरी या नहीं? जानें क्या बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

Delhi reports 29 new #COVID19 cases and 48 recoveries in the last 24 hours.

Active cases: 393

Total recoveries: 14,12,212

Death toll: 25,080 pic.twitter.com/2pLhDI3OQi

— ANI (@ANI) August 28, 2021