Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए और इस दौरान किसी मरीज की जान नहीं गई. दिल्ली में लगातार तीसरा दिन है जब किसी मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई. दिल्ली में इस दौरान 58 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं.

दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.05% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 338 एक्टिव मरीज हैं.

COVID19 | Delhi reports 31 new cases, 58 recoveries and zero deaths in the last 24 hours; active cases 338 pic.twitter.com/Gfycz4bNbI

— ANI (@ANI) October 13, 2021