Delhi Corona Update: दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए, जबकि किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल संक्रमण दर 0.6 फीसदी है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है. दिल्ली में कोविड के कारण अक्टूबर में सिर्फ चार लोगों की मौत हुई थी, वहीं, संक्रामक रोग ने सितंबर में पांच संक्रमितों की जान ली थी. वहीं नवंबर में अबतक किसी भी संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल मामले 14,40,176 पहुंच गए हैं, जिनमें से 14.14 लाख मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि मृतक संख्या 25,091 पर स्थिर है.

Delhi reports 33 new #COVID19 cases, 26 recoveries and zero deaths in the last 24 hours.

Total cases 14,40,176

Total recoveries 14,14,736

Death toll 25,091

Active cases 349 pic.twitter.com/g5pvbIHDOU

— ANI (@ANI) November 9, 2021