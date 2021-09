Delhi Corona Update: दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 36 नए मामले सामने आए और इस दौरान किसी की जान नहीं गई. दिल्ली में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,38,154 हो गया है और अब तक 25,083 लोगों की इस जानलेवा बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले फिर 400 के पार, बीते 24 घंटे में 41 नए मामले, नहीं गई किसी की जान

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अब 399 एक्टिव मामले हैं. राजधानी में बीते 24 घंटे के दौरान 52 मरीज ठीक हुए और यह संख्या बढ़कर 14,12,672 हो गई है. दिल्ली में संक्रमण दर अब 0.05 प्रतिशत है. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना 50 नए केस और 1 की मौत, फिर बढ़े एक्टिव केस

Delhi reports 36 new COVID19 cases, 52 recoveries and zero deaths today; active cases 399 pic.twitter.com/N5bILgfGrV

