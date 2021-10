Delhi Corona Update: दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 38 नए मामले आए, हालांकि इस दौरान किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई. राजधानी में अभी संक्रमण दर 0.06 प्रतिशत है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, देश की राजधानी में इस महीने कोविड-19 से केवल चार मरीजों की मौत हुई है जबकि पिछले महीने पांच मरीजों ने महामारी में यहां जान गंवाई थी.Also Read - Delhi School Reopening News: दिल्ली में 1 नवंबर से खोले जा रहे सभी क्लास के सभी स्कूल लेकिन छात्रों को....

बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान 13 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद छुट्टी दी गई है. नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 14,39,709 हो गई है, जिनमें से 14.14 मरीज ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में महामारी से कुल 25,091 लोगों ने जान गंवाई है. Also Read - Chhath Puja 2021: दिल्ली में सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने की इजाजत, इस बात का रखना होगा खास ख्याल

Delhi reports 38 fresh infections of COVID19 and 13 recoveries; Active caseload stands at 348 pic.twitter.com/68YauWiolO

— ANI (@ANI) October 27, 2021