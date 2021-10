Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 39 नए मामले सामने आए और इस दौरान किसी मरीज की जान नहीं गई. दिल्ली में लगातार पांचवां दिन जब किसी मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई. दिल्ली में इस दौरान 23 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. दिल्ली में एक बार फिर एक्टिव मामले 400 के करीब पहुंच गए हैं.Also Read - Delhi Govt Employees News: दिल्ली सरकार के कर्मियों के लिए काम की खबर! 16 अक्टूबर से ऑफिस में बंद हो जाएगी एंट्री अगर...

दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.06% हो गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 399 एक्टिव मरीज हैं.

Delhi reports 39 new #COVID19 cases, 23 recoveries and zero death in the last 24 hours.

Active cases: 399

Total recoveries: 14,13,649

Death toll: 25,088 pic.twitter.com/CMZnXffXzE

— ANI (@ANI) October 8, 2021