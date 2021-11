Delhi Corona Update: दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए, वहीं, इस दौरान संक्रमण से किसी की जान नहीं गई. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल संक्रमण दर 0.08 फीसदी है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है.Also Read - Arvind Kejriwal: यमुना की सफाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं इससे बच नहीं सकता; अगले चुनाव तक यमुना साफ हो जाएगी

दिल्ली में कोविड के कारण अक्टूबर में सिर्फ चार लोगों की मौत हुई थी, वहीं, सितंबर में पांच संक्रमितों की जान गई थी. वहीं नवंबर में अबतक किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है. दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 367 एक्टिव मरीज हैं.

COVID-19 | Delhi reports 40 new cases, 0 deaths and 61 recoveries in the last 24 hours. Active cases 367

Total cases 14,40,270

Total recoveries 14,14,812

Death toll 25,091 pic.twitter.com/hpPK8doRpA

— ANI (@ANI) November 11, 2021