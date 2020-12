Delhi Coronavirus News: भारत में कोरोना का कहर जारी है. कोविड-19 (Covid-19) से देश में अब तक 94 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 37 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है. कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में इसके संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख 75 हजार के करीब पहुंच गया है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,006 नए मामले सामने आए और इस दौरान 86 लोगों की मौत हो गई. Also Read - Covid 19 In India: 31 हजार से अधिक करोना के नए मामले आए सामने, इन राज्यों में स्थिति गंभीर

Delhi reports 4,006 new COVID-19 cases, 5,036 recoveries, and 86 deaths, as per Delhi Health Department

Total cases: 5,74,380

Total recoveries: 5,33,351

Death toll: 9,260

Active cases: 31,769 pic.twitter.com/9j43G2G5BM

— ANI (@ANI) December 1, 2020