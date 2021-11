Delhi Corona Update: दिल्ली में बुधवार को कोविड​​-19 के 41 नए मामले सामने आये, हालांकि इस दौरान अच्छी बात यह रही कि संक्रमण से किसी की जान नहीं गई. यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़े से मिली. दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,39,963 हो गई है. राजधानी में 14.14 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल कोरोना के 320 एक्टिव मामले हैं.Also Read - दिवाली के मौके पर दिल्ली के कारोबारियों के लिए आई अच्छी खबर, दिल्ली बाजार नाम से शुरू होगा पोर्टल

दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 25,091 है. राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने अब तक कोविड-19 से किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है. दिल्ली में कोविड​​-19 संक्रमण से अक्टूबर में चार और सितंबर में पांच मौतें हुई थीं. दिल्ली में फिलहाल संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत रही. Also Read - 2G Spectrum Case: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, पीएम मोदी देश से माफी मांगें

Delhi reports 41 fresh COVID cases and 30 recoveries in the past 24 hours

Active cases: 320

Total recoveries: 14,14,552 pic.twitter.com/QqwSKYnNZL

— ANI (@ANI) November 3, 2021