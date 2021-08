Delhi Corona Update: दिल्ली में गुरुवार को कोरोना को भी कोरोना से किसी की जान नहीं गई. वहीं, बीते 24 घंटे में संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए. राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 0.06 प्रतिशत है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किये गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. दिल्ली में महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद 16वीं बार एक दिन में संक्रमण से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया.Also Read - इस मामले में दुनिया में सबसे आगे निकली दिल्ली, न्यूयार्क और लंदन जैसे शहर भी छूटे पीछे

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 18 जुलाई, 24 जुलाई, 29 जुलाई, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को भी संक्रमण से मौत को कोई मामला सामने नहीं आया था.

Delhi reports 45 new #COVID19 cases, 21 recoveries and zero deaths in the last 24 hours.

Total cases 14,37,595

Total recoveries 14,12,102

Death toll 25,080

Active cases 413

Positivity rate 0.06 % pic.twitter.com/uhTNPVzIQO

— ANI (@ANI) August 26, 2021