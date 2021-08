Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना से किसी की जान नहीं गई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,36,938 पर पहुंच गया है. राजधानी में बीते 24 घंटों के दौरान 41 कोरोना संक्रमित मरीजों ने बीमारी को मात दी है. इसके साथ ही यह आंकड़ा बढ़कर 14,11,368 पहुंच गया है.Also Read - Good news for Delhiites': दिल्ली में बिना कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन, सूची जारी; जानें- कहां मिलेगा फ्री में राशन ?

दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 502 है. वहीं, होम आइसोलेशन में 179 मरीज इलाजरत हैं. राजधानी में कोरोना से अब तक 25,068 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है.

Delhi reports 49 new #COVID19 cases, 41 recoveries and zero deaths in the last 24 hours.

Total cases 14,36,938

Total recoveries 14,11,368

Death toll 25,068

Active cases 502 pic.twitter.com/gCst2ccomg

— ANI (@ANI) August 12, 2021