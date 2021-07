Delhi Corona Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 58 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1 की मौत हो गई. दिल्ली में बीते 24 घंटे 69 मरीज कोरोना को मात देने में भी सफल रहे. दिल्ली में अब एक्टिव केस 573 है. वहीं, पॉजिटिविटी दर भी एक बार फिर बढ़कर 0.09% पर पहुंच गया है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को कोरोना के 49 नए मामले सामने आए और इस दौरान संक्रमण से एक की मौत हुई थी. वहीं, पॉजिटिविटी दर 0.08 प्रतिशत थी.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले और एक मरीज की मौत

दिल्ली में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,35778 हो गया है, जबकि 25,041 लोगों की अब तक इन जानलेवा वायरस की वजह से जान जा चुकी है. राजधानी में अब तक 14,10,164 लोगों ने इस बीमारी से जंग जीती है. राजधानी में फिलहाल 573 एक्टिव मामले हैं.

COVID19 | Delhi reports 58 new cases, 1 death and 69 recoveries in the past 24 hours; active caseload at 573. Positivity rate at 0.09% pic.twitter.com/w1b3YieeY0

