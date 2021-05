Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में आज फिर कमी आई है. दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसदी के करीब पहुंच गई है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,456 नए मामले आए और इस दौरान 262 लोगों की मौत हो गई. दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट गिरकर 10.40% पर आ गई है. राजधानी में बीते 24 घंटे में 9,706 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. दिल्ली में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 13,93,867 हो गया है. Also Read - Delhi Corona Updates: कोरोना से अनाथ हुए बच्चों-बेसहारा बुजुर्गों की मदद करेगी दिल्ली सरकार- जानें केजरीवाल ने क्या की घोषणा...

राजधानी में फिलहाल 62,783 एक्टिव मामले हैं जो 16 अप्रैल के बाद सबसे कम है. दिल्ली में फिलहाल 62,783 एक्टिव मरीज हैं और अब तक 21,506 लोगों की जान जा चुकी है. राजधानी में अब तक 13,09,578 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में फिलहाल रिकवरी रेट 93.95% है. Also Read - Delhi Covid Update: दिल्ली में आज फिर करीब 21 हजार नए केस, बीते 24 घंटे में 311 मरीजों की गई जान

Delhi reports 6,456 fresh COVID-19 cases (positivity rate at 10.40 %), 9,706 recoveries, and 262 deaths in the last 24 hours Also Read - Delhi Lockdown: दिल्ली में लॉकडाउन शुरू, CM केजरीवाल ने ट्वीट कर कही यह बात...

Active cases: 62,783

Total recoveries: 13,09,578

Death toll: 21,506 pic.twitter.com/GuFCdYYVBC

— ANI (@ANI) May 16, 2021