Delhi Corona Update: दिल्ली में बुधवार को कोरोना के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना के 900 से ज्यादा मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 923 नए मामले सामने आए और इस दौरान 344 लोग इस जानलेवा वायरस से जंग जीतने में सफल रहे. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान इस जानलेवा वायरस की वजह से किसी की मौत नहीं हुई. दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,191 हो गया है. दिल्ली में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 14,45,102 हो गया है और 25,107 मरीजों की मौत हो चुकी है. राजधानी में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 1.29 फीसदी पर पहुंच गया है.

COVID-19 | Delhi reports 923 positive cases, zero deaths and 344 recoveries in the last 24 hours. Active cases at 2,191

Total positive cases 14,45,102

Total Deaths 25,107 pic.twitter.com/4L2TsVAoR9

