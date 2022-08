Delhi Covid Update: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 822 नए मामले सामने आए. इससे दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 11.41 फीसदी पर पहुंच गई, जो पिछले छह महीनों में सर्वाधिक है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. विभाग के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 से दो और लोगों की मौत हो गई. इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 26,313 पर पहुंच गई. वहीं, 822 नए मरीज मिलने से दिल्ली में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों का आंकड़ा बढ़कर 19,56,593 हो गया.Also Read - अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden फिर हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, कोविड टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 11.41 फीसदी पर पहुंच गई है, जो पिछले छह महीनों में सर्वाधिक है. इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में 24 जनवरी को संक्रमण दर 11.79 प्रतिशत दर्ज की गई थी. आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में रविवार तक लगातार पांच दिन से एक हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए थे. रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 1,263 मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी और संक्रमण दर 9.35 फीसदी रही थी.

COVID-19 | Delhi reported 822 new cases, 2 death, and 1,055 recoveries in the last 24 hours. Positivity Rate at 11.41%

Active cases 4,274 pic.twitter.com/ciKXOiRBdR

— ANI (@ANI) August 1, 2022