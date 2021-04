Delhi Corona Updates: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 10,732 नए मामले दर्ज किए गए जो राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के एक दिन में आए अब तक के सबसे अधिक मामले हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा रविवार को जारी किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली. एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि शहर में महामारी की चौथी लहर ‘बहुत खतरनाक’ है और यह बहुत तेजी से फैल रही है. Also Read - Delhi Lockdown News: केजरीवाल बोले- दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर, लॉकडाउन कब लगेगा दी यह जानकारी...

उन्होंने कहा, 'पिछले 10-15 दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं. पिछले 24 घंटे में शहर में 10,732 मामले दर्ज किए गए.' दिल्ली में इससे पहले एक दिन में सबसे अधिक 8,593 मामले 11 नवंबर 2020 को सामने आए थे, जबकि 19 नवंबर को शहर में कोविड-19 से 131 लोगों की मौत हुई जो अभी तक एक दिन में मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है.

मुख्यमंत्री ने कहा, '10,732 मामले आने से एक दिन पहले पहले दिल्ली में करीब 7,900 और उससे एक दिन पहले 8,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे.' शनिवार को शहर में 7,897 नए मामले आए थे और 39 लोगों की मौत हुई. इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की सख्ंया बढ़कर 10.21 प्रतिशत हो गई है. दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 8,521 मामले आए थे और 39 लोगों की मौत हुई थी. उस दिन इस साल एक दिन में पहली बार 8,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे.

(इनपुट: भाषा)