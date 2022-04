Delhi CoronaVirus: दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. लेकिन उसके कारण कोई भी मरीज अबतक सीरियस नहीं मिला है इसके साथ ही अस्पताल जाने की भी ज्यादा जरुरत नहीं पड़ रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें, घबराएं नहीं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 5,000 सक्रिय कोविड मामले हैं, लेकिन अस्पताल में मरीज बहुत कम एडमिट हो रहे हैं. हमारे पास दिल्ली में अस्पतालों में अभी 10,000 बिस्तर हैं, जिनमें से केवल 100 पर ही मरीज हैं. हम सभी पात्र लोगों को बूस्टर खुराक देने की भी तैयारी कर रहे हैं.Also Read - भारत में आ गई है कोरोना की चौथी लहर, लोगों ने कहा है-डरते नहीं हैं, आता है तो आने दो..., जानिए क्या है वजह

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब 5 हजार एक्टिव केस होते थे, तब एक हजार लोग हॉस्पिटल में होते थे. अब बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है. इसका कारण है कि दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और उनमें से काफी लोगों को पहले ही कोरोना हो चुका है. तो इसलिए अब कोरोना मुझे लगता है कि उतना गंभीर नहीं है. अगर मामले बढ़ेंगे और अस्पताल में बेड बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो हम बढ़ाएंगे.

There are around 5,000 active Covid cases in Delhi, but hospital admissions are very few. We have 10,000 beds in Delhi out of which only 100 of them are occupied. We are also preparing for the booster dose to be administered to everyone: Delhi Health Minister Dr Satyendra Jain pic.twitter.com/knNWfx4LFL

— ANI (@ANI) April 28, 2022