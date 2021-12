Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में कोरोना ने आज फिर बीते छह महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना के 125 मामले सामने आए और इस दौरान 59 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में सफल रहे. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में किसी मरीज की जान नहीं गई है. दिल्ली में फिलहाल एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 624 पर पहुंच गया है. राजधानी में पॉजिटिविटी दर 0.20% पर स्थिर है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि राजधानी में अब कोरोना संक्रमण के 14,42,515 मामले हैं और 14,16,789 लोग इस जानलेवा वायरस को मात देने में सफल रहे हैं.Also Read - Delhi Omicron Update: दिल्ली के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज की कहानी, ठीक होने के बाद बताया कब क्या हुआ उसके साथ

दिल्ली में इस महीने में अब तक 4 कोविड मरीजों की जान जा चुकी है. नवंबर में संक्रामक रोग से 7, अक्टूबर में 4 और सितंबर में 5 मरीजों की जान गई थी. राजधानी में अब तक 25,101 लोग जान गंवा चुके हैं. Also Read - Omicron के बढ़ते खतरे पर AIIMS चीफ़ Randeep Guleria का बड़ा बयान, " किसी भी हालत का सामना करने के लिए रहें तैयार" | Watch

COVID-19 | Delhi reports 125 new cases, 58 recoveries, and 0 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 624 pic.twitter.com/LWDL7qxDTe

— ANI (@ANI) December 22, 2021