Delhi CoronaVirus Update: दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस नियंत्रण में है. ये आंकड़े बता रहे हैं-पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मरीज मिले हैं तो वहीं कोरोना से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 0.11 प्रतिशत रह गई है. पिछले 24 घंटे में कुल 84 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं एक दिन में मौत की संख्या अब बस दो ही है, जिससे लगता है कि कोरोना अब दिल्ली से दूर जा चुका है. रोजाना आने वाले नए मामले और संक्रमण दर अब अपने न्यूनतम स्तर पर हैं.Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत; अभी भी जारी हैं कई प्रतिबंध

Delhi reports 76 new #COVID cases (positivity rate – 0.11%), 84 recoveries, and 02 deaths in the last 24 hours.

Active cases: 683

Total recoveries: 14,35,204

Death toll: 25,020 pic.twitter.com/QJD7RQVVPU

— ANI (@ANI) July 14, 2021