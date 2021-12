Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है. रविवार को दिल्ली में कोरोना ने बीते छह महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. बीते कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है. बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 107 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान एक मरीज की जान भी चली गई. इस दौरान 50 लोग कोरोना को मात देने में सफल भी रहे हैं. दिल्ली में कोरोना संक्रमण (Delhi Corona News) की दर में भी काफी तेजी देखी गई. पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.17 फीसदी पर पहुंच गया है. इससे पहले 25 जून को एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 115 केस सामने आए थे और 22 जून को 0.19 फीसदी थी संक्रमण दर थी. बता दें कि दिल्ली में 10 दिन बाद कोरोना के किसी की जान गई है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 25,101 हो गया है. राष्ट्रीय राजधानी में अब एक्टिव मामले 500 पार कर गए हैं.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोमवार को DDMA की बैठक, क्या पाबंदियों का होगा ऐलान?

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 86 नए मामले सामने आए थे. बीते 5 महीने में यह पहला ऐसा मौका था जब दिल्ली में इतने मामले रिपोर्ट किये गए थे. इससे पहले गुरुवार को राजधानी में 85 और शुक्रवार को 69 नए मामले सामने आए थे. Also Read - Omicron In India: भारत में ओमिक्रॉन के 30 नए मरीज मिले, चंडीगढ़ में स्कूल बंद, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि राजधानी में अब कोरोना संक्रमण के 14,42,197 मामले हैं और 14,16,556 लोग इस जानलेवा वायरस को मात देने में सफल रहे हैं. वहीं, 540 एक्विट मामले हैं. दिल्ली में आज हुई एक मौत को मिलाकर इस महीने में अब तक 3 कोविड मरीजों की जान जा चुकी है. नवंबर में संक्रामक रोग से 7, अक्टूबर में 4 और सितंबर में 5 मरीजों की जान गई थी.

A meeting of the Delhi Disaster Management Authority (DDMA) to discuss the COVID19 pandemic situation in the NCT of Delhi through video conferencing will be held on 20th December.

— ANI (@ANI) December 19, 2021