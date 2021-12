Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में बीते कई दिनों से कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. सोमवार को बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 91 मामले सामने आए और इस दौरान 100 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देने में सफल रहे. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में किसी की जान नहीं गई. दिल्ली में हालांकि पॉजिटिविटी दर में काफी इजाफा देखने को मिला है और यह बीते कई महीनों में पहली बार 0.20% पर पहुंच गया है. एक दिन पहले यानी रविवार को दिल्ली में 107 मामले दर्ज किए गए थे और इस दौरान एक मरीज की जान भी गई थी. छह महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक दिन में इतने केस सामने आए थे. इससे पहले 25 जून को एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 115 केस सामने आए थे. राजधानी में 22 जून के बाद पहली बार पॉजिटिविटी दर 0.20% पहुंचा है. उस समय यह 0.19 फीसदी था. राष्ट्रीय राजधानी में अब एक्टिव मामले 500 पार कर गए हैं.Also Read - Free Ration Scheme: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली में अगले साल मई तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 86 नए मामले सामने आए थे. बीते 5 महीने में यह पहला ऐसा मौका था जब दिल्ली में इतने मामले रिपोर्ट किये गए थे. वहीं, गुरुवार को राजधानी में 85 और शुक्रवार को 69 नए मामले सामने आए थे. Also Read - Omicron Variant: ब्रिटेन में ओमीक्रॉन ने मचाया तहलका, एक दिन में 12 हजार से अधिक लोग संक्रमित, इजरायल में 5वीं लहर की शुरुआत

Delhi reports 91 new #COVID19 cases, 100 recoveries and zero deaths in the last 24 hours.

Total cases 14,42,288

Total recoveries 14,16,656

Death toll 25,101

Active cases 531 pic.twitter.com/hfTiHHAcOn

— ANI (@ANI) December 20, 2021