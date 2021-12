Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में बीते कई दिनों से कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई. वहीं, इस दौरान 75 मरीज कोरोना को मात देने में भी सफल रहे. दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी दर 0.20% पर पहुंच गया है और एक्टिव माले 557 हो गया है. एक दिन पहले सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 91 मामले सामने आए और इस दौरान 100 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देने में सफल रहे थे.Also Read - Omicron के खतरों के बीच आई एक अच्छी खबर! Moderna ने बूस्टर डोज को लेकर जारी किया यह बयान

इससे पहले रविवार को दिल्ली में 107 मामले दर्ज किए गए थे जो बीते छह महीनों में सबसे ज्यादा था. इससे पहले 25 जून को एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 115 केस सामने आए थे. राजधानी में 22 जून के बाद दूसरी बार पॉजिटिविटी दर 0.20% पहुंचा है. उस समय यह 0.19 फीसदी था. एक दिन पहले यानी सोमवार को भी दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 0.20% था. पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 86, शुक्रवार को 69 और गुरुवार को 85 मामले सामने आए थे. Also Read - Mohalla Clinic News: दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक में 'खांसी की दवाई' पीने से 3 बच्चों की मौत, 13 अस्पताल में भर्ती

COVID19 | Delhi reports 102 new cases, 1 death in the last 24 hours; Active caseload stands at 557 pic.twitter.com/pSLtYs4yJh

— ANI (@ANI) December 21, 2021