Delhi Covid-19 Updates: देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 425 मामले सामने आए और इस दौरान 1 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,44,489 पहुंच गया है. वहीं, 10,945 लोगों की अब तक इस जानलेवा वायरस से मौत हो चुकी है.

दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 257 लोग ठीक हुए हैं, वहीं अब तक 6,31,056 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं. देश की राजधानी में फिलहाल कोरोना के 2,488 एक्टिव मामले हैं. मालूम हो कि दिल्ली में बीते कई दिनों से 400 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं. हालांकि एक दिन पहले आंकड़ा 400 से कम था.

Delhi reports 425 new COVID-19, 257 recoveries, and 1 death in the last 24 hours

Total cases: 6,44,489

Total recoveries: 6,31,056

Death toll: 10,945

Active cases: 2,488 pic.twitter.com/QHaCmMcl8o

