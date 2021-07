Delhi COVID19 Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लगातार सुधर रही स्थिति के बीच चिंताएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं. शहर में संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं. हालांकि पॉजिटिविटी रेट एक फीसदी से नीचे ही है. आज बुधवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 77 नए मामलों की पुष्टि हुई है. इस बीच एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हो गई. राजधानी के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक संक्रमण की दर 0.10 फीसदी है.Also Read - Delhi Vaccination Update: दिल्ली में कल से नहीं मिल पाएगी Covaxin की दूसरी खुराक, सरकार बोली- वैक्सीन नहीं बची, शाम तक का था स्टॉक

नए संक्रमितों की ये संख्या 13 जुलाई के आंकड़े से अधिक है. एक दिन पहले ही शहर में सिर्फ 45 नए मामलों की पुष्टि हुई, जो पिछले सवा साल के आंकड़े से कम है. कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.1% से भी कम रह गया था. अब नए मामलों के साथ दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 688 हो गई है. Also Read - Delhi Covid-19, Lockdown-Unlock Update: दिल्ली में और कमी हुई दैनिक संक्रमितों की संख्या, अब खुल जाएगा लॉकडाउन, जानिए क्या है अपडेट

पिछले चौबीस घंटे में 71 लोग ठीक हुए हैं और इसके साथ ही राजधानी में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 14,09,572 हो चुकी है. इस बीच 25,021 लोगों की संक्रमण से जान चली गई है. Also Read - Delhi News Updates: दोबारा ऑक्सीजन की कमी की संभावना पर High Court सख्त, कहा- अबकी बार ऐसा हुआ तो...

इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली के हॉस्पिटल में कुल 13,715 कोविड बेड हैं. इनमें 389 बेड पर संक्रमितों मरीजों का इलाज जारी है. 13,326 बेड खाली है. इसी तरह डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में 3,871 कोविड बेड हैं, जिनमें सात मरीजों का इलाज जारी है. 3,864 बेड खाली हैं. डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर 177 बेड हैं और सभी खाली हैं.

