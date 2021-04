Delhi Covid & Lockdown Updates: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है. शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 3,594 नए मामले सामने आए और इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई. बीते चार महीनो से ज्यादा समय में ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में इतने मामले सामने आए हैं. Also Read - Delhi Lockdown News: लॉकडाउन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान- जानें क्या कहा....

इसके साथ ही राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,68,814 पहुंच गया. इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन (Delhi Lockdown News) नहीं लगेगा. Also Read - Delhi Lockdown News: क्या दिल्ली में भी लगेगा लॉकडाउन या Night Curfew, शाम 5 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

उधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर चल रही है, लेकिन लॉकडाउन पर अब तक विचार नहीं किया गया है. उन्होंने केंद्र से राज्यों को बड़े स्तर पर टीकाकरण चलाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में लॉकडाउन (Lokcdown) लगाने की जरूरत हुई तो विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया जाएगा. साथ ही कहा कि चौथी लहर की स्थिति पूर्व की तुलना में उतनी गंभीर नहीं है क्योंकि मौत के कम मामले आए हैं और अस्पताल में भर्ती कराने की भी कम जरूरत पड़ी है.

There is no plan for lockdown says, Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/yM5MG5WtDP

— ANI (@ANI) April 2, 2021