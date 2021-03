Delhi Covid Updates: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है. दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 1101 नए केस दर्ज किए गए और इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,49,973 हो गया है, वहीं अब तक 10,967 लोगों की मौत हो चुकी है. बता दें कि 19 दिसंबर के बाद दिल्ली में एक दिन में ये अब तक का सबसे ज्यादा मामला है. Also Read - Delhi Corona Updates: दिल्ली में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, बीते 24 घंटों में करीब 900 नए केस और 7 की मौत

उधर, कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगा दी है

सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है.

Random testing (RAT/RT-PCR) of passengers coming from other states where COVID19 cases are increasing, to be done at all airports, railway stations, inter-state bus terminals and other alighting points (for private buses): Delhi Disaster Management Authority

