Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली ने लगता है कोरोना को मात दे दी है. दिल्ली में कोरोना का ग्राफ करीब एक महीने से स्थिर है. प्रतिदिन के मामले जहां 100 से नीचे हैं और संक्रमण दर भी 0.50 प्रतिशत से कम बनी हुई है, वहीं पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मात्र 51 नए मरीज मिले हैं और संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है. ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि देशभर में कोरोना के हालातों को देखें तो अन्य बड़े राज्यों की तुलना में दिल्ली में स्थिति सबसे बेहतर है. देश में जहां संक्रमण दर बढ़ रहा है वहीं दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा महज 0.10 फीसदी है.

वहीं, दिल्ली में कोरोना वायरस की घटती संख्या को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में करीब चार सप्ताह से संक्रमण बेदम है, लेकिन अन्य राज्यों में संक्रमितों का बढ़ना चिंता की बात है. इसे देखते हुए दिल्ली में अब लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

Delhi reported 51 new #COVID19 cases, 95 recoveries and zero deaths on Monday, August 2.

Active cases: 538

Total recoveries: 14,10,809

Death toll: 25,054 pic.twitter.com/KrAiYiLXjN

