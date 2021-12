Delhi-Dehradun Economic Corridor: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) से देहरादून (Dehradun) जाने में अभी करीब 6 घंटे का समय लगता है. उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून, गढ़वाल (Garhwal) क्षेत्र में पहाड़ों का प्रवेश द्वार है. यहां से गढ़वाल के कई क्षेत्रों में पहुंचना आसान हो जाता है. देहरादून में ही इस क्षेत्र का एयरपोर्ट (Jolly grant Airport, Dehradun) और रेलवे स्टेशन (Dehradun Railway Station) भी है. यहां से पहाड़ों की रानी मसूरी (Mussoorie), टिहरी (Tehri), ऋशिकेष (Rishikesh), चकराता (Chakrata) जैसे पर्यटन स्थल नजदीक ही हैं. इसके अलावा चारधाम (Chardham Yatra) की ओर जाने वाले यात्री भी देहरादून से ही होकर जाते हैं. यह एक पुराना शहर है और विधानसभा भवन (Assembly) सहित राज्य के कई महत्वपूर्ण दफ्तर इसी शहर में हैं. ऐसे में दिल्ली से देहरादून की तेज कनेक्टिविटी अत्यंत जरूरी हो जाती है. राज्य में पर्यटन के लिहाज से भी यह जरूरी है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (Delhi-Dehradun Economic Corridor) का निर्माण हो रहा है. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से 6 घंटे की यह दूरी सिर्फ 2.30 में सिमट जाएगी. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस संबंध में जानकारी दी है.Also Read - Delhi Air Quality: निर्माण गतिविधियों पर रोक के बावजूद दिल्ली की हवा अब भी 'बहुत खराब'

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (Delhi-Dehradun Economic Corridor) के बनने से सिर्फ देहरादून को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि बीच में आने वाले शहरों के विकास को भी रफ्तार मिलेगी. दिल्ली से शुरू करें तो मेरठ (Meerut), बागपत (Bagpat), बड़ौत (Baraut), यमुनानगर (Yamuna Nagar), शामली (Shamli), मजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) और हरिद्वार (Haridwar) जैसे कई छोटे-बड़े शहरों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी (Industrial Development) और विकास को रफ्तार मिलेगी. इन शहरों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे और दूरियां सिमटने के कारण दिल्ली या देहरादून में रोजगार होने के बावजूद इन शहरों में रहना पसंद करेंगे. इन सात शहरों में इंटरचेंज की भी सुविधा मिलेगी. Also Read - Omicron in India: दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में होगा Omicron संक्रमितों का इलाज

Delhi-Dehradun Economic Corridor will reduce the travel time from Delhi to Dehradun from 6 hours to around 2.5 hours. It will have 7 major interchanges for connectivity to Haridwar, Muzaffarnagar, Shamli, Yamunagar, Baghpat, Meerut and Baraut: PMO pic.twitter.com/VrbjFW8PKG

— ANI (@ANI) December 1, 2021