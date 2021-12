Delhi Dengue Update: देश की राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है. नगर निगम की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 साल से डेंगू से जान गंवाने वालों (Delhi Dengue Death) का यह सबसे ज्यादा मामला है. दिल्ली में बीते एक हफ्ते में डेंगू के करीब 130 नए मामले आने से इसके कुल मामलों की संख्या 9,500 से अधिक हो गई है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अनुसार, 18 दिसंबर तक डेंगू से हुई मौत की आधिकारिक संख्या 17 थी. नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मौसम में 25 दिसंबर तक डेंगू के कुल 9,545 मामले आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है. इस महीने 25 दिसंबर तक डेंगू के कुल 1,269 मामले आए. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्षों में डेंगू के मामले 4,431 (2016), 4,726 (2017), 2,798 (2018), 2,036 (2019) और 1,072 (2020) आए हैं.Also Read - Delhi News: दिल्ली की तिहाड़ जेल में पांच कैदियों की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश

