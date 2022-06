आम आदमी पार्टी ने शनिवार को असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमंत बिस्व सरमा और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. मनीष सिसौदिया ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरमा ने कोविड महामारी के दौरान पीपीई किट खरीद में घोटाला किया. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में देश जब कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को पीपीई किट की आपूर्ति करने के लिए ठेके दिये थे. हालांकि असम सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का परिवार महामारी के दौरान पीपीई किट की आपूर्ति में कोई भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ.Also Read - दिल्ली और असम के बीच तनातनी: सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा- डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से निपट लूंगा, केस होगा

मनीष सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी. उन्होंने कहा कि सरमा ने कोविड-19 आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को एक पीपीई किट 990 रुपये के हिसाब से तत्काल आपूर्ति करने के आदेश दिए. सिसौदिया ने कहा कि सरमा की पत्नी की फर्म चिकित्सा उपकरणों का कारोबार भी नहीं करती है. सिसोदिया ने खबर के हवाले से कहा कि हालांकि सरमा की पत्नी की फर्म को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी पीपीई किट की सप्लाई नहीं कर सकती थी. वहीं, एक और सप्लाई ऑर्डर उनके बेटे के व्यापारिक साझेदारों से संबंधित कंपनी को 1,680 रुपये प्रति किट की दर से दिया गया था. Also Read - गुजरात में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया बोले- लोगों को देंगे बेहतर विकल्प

At a time when the entire country was facing the worst pandemic in over 100 years , Assam hardly had any PPE Kits

My wife took the courage of coming forward and donating around 1500 free of cost to the govt to save lives

She didn’t take a single penny. pic.twitter.com/ESPJ64qKen

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 4, 2022