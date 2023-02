दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज CBI के सामने नहीं होंगे पेश, पूछताछ में शामिल होने के लिए समय मांगा

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूछताछ को लेकर सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा है. उन्होंने रविवार सुबह कहा कि मुझे CBI से आज पूछताछ करने का नोटिस मिला था, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली की बजट की तैयारी के कारण फरवरी के बाद वे किसी भी दिन का समय दें. बजट की तैयारी अपनी अंतिम चरण में है, फरवरी के अंत तक यह पूरा हो जाएगा.

I will visit the CBI office by the end of February, whenever they (CBI) will call me. Being the Finance Minister of Delhi, preparing the budget is very important, so I have requested to shift the date. I have always cooperated with these agencies: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/YBv5RFOBeb — ANI (@ANI) February 19, 2023