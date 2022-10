Delhi Dry Day Date: देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा (Chhath Puja) के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना (VK Saxena) ने इस बाबत आदेश जारी किया. LG वीके सक्सेना की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में 30 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर ड्राई डे रहेगा. ड्राई डे (Delhi Dry Day Date) का मतलब इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी. मालूम हो कि नहाय खाय के साथ चार दिवसीय छठ पूजा (Chhath Puja Date) की शुरुआत हो चुकी है.Also Read - गुजरात विधानसभा चुनाव : AAP ने 13 उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की, अब तक 86 प्रत्याशी घोषित

In a first, Delhi LG VK Saxena declares Chhath Puja on Sunday, October 30 as a Dry Day in the national capital.

(File pic) pic.twitter.com/rgoY3ZBRMc

— ANI (@ANI) October 28, 2022