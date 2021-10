Delhi Electricity Crisis: देश की राजधानी दिल्ली में बिजली का संकट गहराने की बात कही जा रही है. जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है और चिंता जताई है कि हालात ठीक नहीं हैं, तभी तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. हम सब मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे और आशा है कि जल्द ही स्थितियां ठीक हो जाएंगी. वहीं, इससे पहले दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि एनटीपीसी से उन्हें सिर्फ 55 फीसदी सप्लाई ही हो रही है और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि देश में कोयला या बिजली का कोई संकट नहीं आने वाला है.Also Read - Power Crisis In India: वैश्विक संकेत से भारत में ऊर्जा संकट गहराया, सरकार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में जुटी

रविवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसी तरह की बिजली की कोई समस्या नहीं होने जा रही है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. देश में पर्याप्त कोयला है. इसका समर्थन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी की थी. Also Read - Coal Shortage-Power Crisis: केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा-घबराएं नहीं, कोयले की कोई कमी नहीं है

The situation is critical and many CMs have written about it to the Central govt. We all are working together to improve the situation: Delhi CM Arvind Kejriwal on coal shortage in power plants pic.twitter.com/7pDqaOF87f

— ANI (@ANI) October 11, 2021