Delhi Electricity Update Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. शहर में गुरुवार को बिजली की मांग सात हजार मेगावाट को पार कर गई. आज शुक्रवार को भी बिजली की रिकॉर्ड मांग देखी गई है. ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन (Power Minister Satyendar Jain) ने कहा कि दिल्ली ने आज 7,323 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया. इस उपलब्धि के लिए दिल्ली बिजली क्षेत्र को हार्दिक बधाई.

स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, दिल्ली (State Load Despatch Center, Delhi) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में दो जुलाई, 2021 को दोपहर 15:16 बिजली की मांग 7,323 MW थी. इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि राजधानी में बिजली की सबसे अधिक मांग दो जुलाई, 2019 में देखी गई थी, जब रिकॉर्ड 7,409 मेगावाट बिजली की मांग थी. ये आंकड़े ऊर्जा मंत्री के दावे से अलग हैं.

इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने शहर में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली ने इसे अच्छी तरह से संभाला है. सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा- बिजली कटौती नहीं, निर्बाध बिजली की आपूर्ति जारी.

Delhi successfully met ever highest electricity peak demand of 7323 MW today. Heartiest congratulations to Delhi power sector for this achievement .

