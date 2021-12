नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के पूर्व संयुक्त आयुक्त सुभाशीष चौधरी से कथित तौर पर दक्षिणी दिल्ली में पार्किंग टिकट के लिए 300 रुपये लिए गए थे. उन्होंने सोमवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सामने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनकी शिकायत का केवल एक ही जवाब मिला- ‘डायल 112’. पूर्व पुलिस अधिकारी ने ट्वीट किया, “हौजखास गांव में पार्किंग चार्ज प्रति कार 300 रुपये लिया जा रहा है. रसीद देने से भी इनकार कर दिया गया. यह सार्वजनिक भूमि है और वे नागरिकों को धोखा नहीं दे सकते. अगर शिकायत सही पाई जाती है तो डीसीपी (दक्षिण पश्चिम) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि पार्किंग वालों को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से मिला लाइसेंस रद्द कर दें.”Also Read - महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया धरना, बोलीं- कश्मीर दर्द में है

ट्रैफिक पुलिस ने शिकायत पर पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जवाब दिया- “112 डायल करें या संबंधित पुलिस स्टेशन पर दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें.” ‘गैरवाजिब जवाब’ सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने इसे हटा दिया. तीन घंटे से अधिक समय के बाद ट्रैफिक पुलिस ने चौधरी की शिकायत का फिर से जवाब दिया, जिसमें पहले की तुलना में अधिक विनम्रता थी- “धन्यवाद, आपकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा रही है.” Also Read - Omicron In India: चार दिन-5 राज्य-21 मरीज, वैक्सीनेटेड भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव, ये लक्षण आए हैं सामने..

The parking at #HauzKhasVillage are fleecing people. Charging ₹300/car. Also refused to give receipt. It’s public land & they can’t cheat citizens. @dcp_southwest & @dtptraffic shd send decoys- if found correct they should move for cancellation of their licence by @OfficialSdmc

— Suvashis Choudhary, IPS (@SChoudharyIPS) December 6, 2021