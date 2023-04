अरविंद केजरीवाल ने जताई गिरफ्तारी की आशंका, थोड़ी देर में CBI मुख्यालय पहुंचेंगे, हिरासत में कई AAP कार्यकर्ता

live

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में थोड़ी देर में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए घर से निकलेंगे. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि अरविंद केजरीवाल करीब सुबह 10.15 पर अपने आवास से राज घाट के लिए निकलेंगे. उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा पंजाब विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के अलावा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद मौजूद होंगे. राजघाट में गांधी समाधि पर नमन करने के बाद अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना होंगे. केजरीवाल ने रविवार सुबह आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करेगी.

रविवार सुबह जारी एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, ”उन्होंने (सीबीआई) आज मुझे बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगा. वे बहुत ताकतवर हैं, वे किसी को भी जेल भेज सकते हैं. अगर भाजपा ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो सीबीआई अधिकारी स्पष्ट रूप से उनके निर्देशों का पालन करेंगे.