Delhi Excise Policy case: सीबीआई ने Deputy CM सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy case) में आरोपपत्र दायर करने के लगभगत तीन महीने बाद उपमुख्यमंत्री (Delhi Deputy Chief Minister ) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. हालाकि,अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र में सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच अब भी जारी है.

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है. सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी और मामले में उनके घर एवं बैंक के लॉकरों की तलाशी ली गई थी.

एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और इसे लागू करने में बड़ी साजिश तथा मामले में धन कहां से आया कहां गया इस संबंध में आगे की जांच जारी है.